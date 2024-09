Lercio: a Cesena arriva il live show

Sabato 21 settembre, dalle ore 18:00, nella suggestiva cornice della Rocca Malatestiana di Cesena, si svolgerà la Festa di fine estate. Il pomeriggio, a ingresso libero, comincerà con il live de Le Scorie, gruppo musicale romagnolo che suona e canta in italiano da oltre trent’anni. A seguire, dalle ore 21:00, si potrà assistere allo spettacolo Lercio “Lo sporco che fa notizia”. Telegiornali esilaranti, rubriche improbabili e il meglio del repertorio del sito satirico più noto d’Italia accompagneranno gli spettatori in un divertente viaggio all’insegna dell’informazione più discutibile, sempre in bilico tra realtà e finzione.

Il biglietto di ingresso per il solo spettacolo ha il costo di 10 euro, mentre la quota di partecipazione per cena e spettacolo è pari a 25 euro.

È richiesta la prenotazione compilando il form online (https://roccacesena.it/lercio-cesena) oppure contattando il numero 366 8274626, dalle ore 15:00 alle ore 20:00. L’evento è organizzato dall’Associazione “jazz Life” in collaborazione con Quartolato APS e con il patrocinio del Comune di Cesena.