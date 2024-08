Le stelle cadenti di San Lorenzo hanno portato “Arte in dono” a Cesena

Le “stelle cadenti” di San Lorenzo due notti fa hanno portato ancora una volta per le vie del centro di Cesena dell’Arte in dono.

è tornata protagonista, per i secondo anno consecutivo la tappa “estiva” e nella notte dedicata ad esprimere desideri, l’iniziativa di Arte in dono con gli artisti che dopo aver preparato per settimane le proprie opere le hanno “abbandonate” fuori dalle abitazioni di alcuni punti del centro storico. Regalandole ad ignari cesenati che si son ritrovati la bella sorpresa la mattina seguente sulla porta di casa o appoggiato alle finestre dell’abitazione un regalo speciale per la propria estate.

Arte in dono a Cesena è tornata per la quarta volta. Gli artisti regalano il frutto del proprio impegno come gesto di amicizia e di condivisione nella sera dell’Epifania e per San Lorenzo. Ed è il secondo agosto consecutivo che Arte in dono fa tappa a Cesena. Chi ha la fortuna di ritrovare le opere d’arte se le gradisce può portarle a casa e tenerle con sé. Oppure regalarle a sua volta. Le opere sono accompagnate da un biglietto che spiega chi ha realizzato il manufatto artigianale. Ed invita chi riceve il dono a farne tesoro esclusivamente per sé o, volendo, a far sapere all’artista attraverso i canali social di aver ritrovato l’opera.

In Romagna “Arte in dono” in passato oltreché a Cesena è stata protagonista anche a Sarsina, Forlì e Pinarella.

A prendere l’iniziativa cittadina è stata come sempre negli ultimi due anni l’artista cesenate Fabiola Cuccagna, sulla scia di quanto viene fatto annualmente per Natale a Padova, grazie al noto artista Kenny Random, che in passato aveva già dato il proprio assenso ad estendere quello che di solito è un evento natalizio anche per la notte delle stelle cadenti. In Italia Arte in dono è diventata ormai una consuetudine anche a Lodi, Zoagli, Padova e Treviglio. Ognuno con una tecnica diversa tecnica diversa (acquerelli, collage, ma anche olio su tela) sono stati cinque gli artisti protagonisti di questa edizione: Fabiola Cuccagna, Giuseppe Cuccagna, Piero Romagnoli, Irene Crudeli e Gabriella Fermani.

Nel 2023 l’arte in dono di san Lorenzo era stata dedicata esclusivamente alle zone maggiormente colpite dall’alluvione di maggio, Due sere fa le 14 opere donate sono state invece distribuite nella zona centrale di Cesena tra via Mura di Porta Santa Maria, l’area del Teatro Verdi e via Quattordici.