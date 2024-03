Lavoro a Rimini: Löwengrube apre una birreria da record e cerca 50 collaboratori

Löwengrube, il franchising che promuove in Italia il modello del ristorante-birreria in stile autentico bavarese, va alla conquista di Rimini. Aprirà infatti a inizio aprile il quinto ristorante in Emilia-Romagna con l’insegna presente oggi con una solida rete di oltre trenta punti vendita e 600 persone già impiegate in tutta Italia.

Dopo Bologna, Casalecchio di Reno, Modena e Ravenna è dunque la volta di Rimini: e per la nuova avventura in via Bastioni Settentrionali di fronte a Porta Galliana l’azienda ricerca 50 persone tra camerieri di sala, operatori e cuochi di cucina, e team manager, per il servizio a pranzo e cena. La bierstube, il tipico ristorante-birreria bavarese, avrà una superficie interna di 600 metri quadri per ospitare circa 200 persone nelle sale suddivise in area Oktoberfest conviviale per i gruppi, spazio family con adiacente area bimbi ispirata al metodo montessoriano e la zona più riservata adatta a coppie e piccoli gruppi di amici. All’estero un grandissimo biergarten di 1200 metri quadri per 700 person. Il format caratteristico della catena propone le atmosfere autentiche di una Oktoberfest permanente: arredi caldi in legno, personale in costume tradizionale, musica popolare bavarese, menù composto dalle specialità della tradizione culinaria d’oltralpe e altoatesina, accompagnate dalle birre dei marchi storici della celebre festa di Monaco. La formazione è un aspetto centrale del brand e i contratti di lavoro applicati saranno full e part-time, a tempo determinato e a chiamata, adattabili alle diverse esigenze dei candidati.

Gli interessati potranno inviare la propria candidatura alla seguente e-mail rimini@lowengrube.it oppure compilare il form sul sito https://lowengrube.it/lavora-con-noi/ (selezionare Rimini)