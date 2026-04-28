Laura Pausini in concerto a 2.800 metri in Ecuador usa la maschera dell’ossigeno

Un concerto in altura ad un certo punto ha richiesto l’uso della maschera dell’ossigeno per Laura Pausini. Il fuori programma, venerdì 24 aprile, durante il concerto al palazzetto dello Sport General Rumiñahui di Quito, in Ecuador. Davanti a 8mila spettatori la cantante romagnola ha fermato lo show per farsi portare sul palco l’ossigeno. Con ironia ha invitato sul palco un tecnico e poi ha chiesto al pubblico: “Si può parlare mentre si indossa questa maschera, o è meglio di no?”. Il leggero malore è legato alle caratteristiche della capitale dell’Ecuador. Quito, posizionata a circa 2.850 metri sul livello del mare, costituisce una considerevole sfida fisiologica per chi non è abituato a simili altitudini.