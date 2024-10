Ladro di nutella catturato da un carabiniere fuori servizio

BOLOGNA. Ladro di nutella bloccato da un carabiniere fuori servizio. I carabinieri della Stazione di Bologna Indipendenza hanno arrestato un 34enne italiano, disoccupato, già noto alle forze dell’ordine, per tentata rapina impropria. I fatti si sono verificati nel corso della mattinata alla Coop Due Torri di via San Vitale quando il 34enne ha preso 15 vasetti di nutella e si è diretto verso l’uscita. Accortasi di quanto stava accadendo, la direttrice e una dipendente del supermercato sono intervenute nel tentativo di fermare il presunto responsabile che, vistosi scoperto, si è diretto velocemente verso l’uscita con in spalla uno zaino all’interno del quale era stata occultata la refurtiva. Il 34enne, ormai fuori dal locale, ha iniziato a spintonare e strattonare le due donne nel tentavo di guadagnarsi la fuga, non riuscita grazie al tempestivo intervento di un carabiniere effettivo alla Stazione Bologna Indipendenza, libero dal servizio che, attirato dalla scena e dalle urla delle donne, è immediatamente intervenuto bloccando l’uomo e recuperando poi lo zaino con l’intero bottino. Informati della situazione, una pattuglia si è recata velocemente sul posto, raccogliendo le testimonianze e procedendo all’arresto dell’uomo. Su disposizione del Pubblico Ministero di turno presso la Procura della Repubblica di Bologna, il 34enne è stato tradotto in Tribunale per la celebrazione del giudizio per direttissima all’esito del quale è stato sottoposto alla misura cautelare del divieto di dimora nella città metropolitana di Bologna.