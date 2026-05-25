La Romagna dei giochi da tavolo protagonista a Play: “Il gioco è divertimento e socialità” VIDEO GALLERY

Tanta Romagna ha animato l’edizione 17 del Play di Bologna. I 35mila visitatori della tre giorni andata in scena nello scorso fine settimana hanno incontrato anche associazioni ludiche romagnole. Torre Nera di Forlì, Area Games di Cesena, Forlì e Faenza, la Gilda del Leone Rosso di Faenza, oltre alla sede di Forlì-Cesena della Tana dei Goblin di Savignano sul Rubicone, l’Associazione Sammarinese Giochi Storici, Compagnia dell’Obelisco, San Marino Comics, l’Associazione forlivese per il boardwalk e l’ingegneria di simulazione. Abbiamo intervistato i rappresentanti delle prime tre organizzazioni: Torre Nera, impegnata a gestire al Play un torneo di giochi di ruolo con 30 squadre provenienti da tutta Italia; Area Games che gestiva i tavoli dei giochi cooperativi e di soli 2 giocatori, e la Gilda del Leone Rosso che ha curato per MS edizioni, azienda di punta del settore “made in Forlì”, lo spazio dei giochi di ruolo, per conoscere meglio questo mondo in grande crescita