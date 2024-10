La piadina romagnola al G7 dell’Agricoltura

SIRACUSA. Degustazioni, convegni e incontri: protagonista la Piadina Romagnola Igp al cospetto di una platea mondiale dell’agrifood. È stato un G7 dell’Agricoltura a Ortigia molto intenso per il Consorzio di Promozione e Tutela della Piadina Romagnola Igp, al quale ha preso parte con un ricco programma di attività nel segno della valorizzazione del “pane della Romagna”. Prima di tutto sul fronte delle degustazioni con una doppia iniziativa ospitata a Casa Italia Dop e Igp di Origin Italia e nell’area della Regione Emilia-Romagna. In entrambi i casi la Piadina Romagnola Igp è stata preparata e servita in abbinamento con altre eccellenze italiane a testimonianza della versatilità del prodotto.

Contestualmente il Presidente del Consorzio, Alfio Biagini, ha partecipato a due momenti istituzionali alla presenza di personalità internazionali. Prima di tutto nel convegno “Italian Geographical Indications, a tool for international cooperation”, promosso da Origin Italia e dedicato al tema delle Indicazioni Geografiche (IG) fattore chiave per progetti di cooperazione internazionale che trasformino le denominazioni protette in concreti strumenti di sviluppo. Al convegno sono intervenuti, tra gli altri, anche il Ministro dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste Francesco Lollobrigida e il direttore generale della Fao Qu Dongyu.

Sempre al G7 a Ortigia il Presidente Biagini ha partecipato all’Assemblea dei Soci di Origin Italia. Nell’occasione il Presidente di Origin Italia, Cesare Baldrighi, ha consegnato al Ministro Lollobrigida la Dichiarazione di Ortigia 2024, un documento di intenti rivolto alle delegazioni internazionali con l’obiettivo di promuovere lo sviluppo e la cooperazione internazionale fondata sulle Indicazioni Geografiche e sui territori. La dichiarazione, condivisa dal Presidente Biagini, sarà consegnata dal Ministro alle delegazioni internazionali dei Paesi membri del G7 e ad altre Nazioni.

«Al G7 di Ortigia abbiamo fatto conoscere e degustare la Piadina Romagnola Igp alle delegazioni internazionali e ai numerosi turisti e cittadini del mondo che hanno affollato lo stand della Regione Emilia-Romagna e quello di Casa Italia Dop e Igp – spiega a bilancio dell’evento Alfio Biagini, Presidente del Consorzio di Promozione e Tutela della Piadina Romagnola Igp – Nei giorni del G7 abbiamo così promosso il prodotto simbolo della nostra terra e con esso tutto il territorio. La nostra presenza, inoltre, ha voluto testimoniare il pieno sostegno alla Dichiarazione di Ortigia 2024, il documento presentato da Origin al Ministro Lollobrigida e destinato alle delegazioni internazionali per promuovere le istanze delle Indicazioni Geografiche Protette a livello mondiale».