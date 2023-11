La gelataia di Cesenatico inventa il gelato con croste di Parmigiano e composta di frutta

Anche Jessica Galletti, titolare de “Il Gelato di Jessica” sul lungomare di Cesenatico, ha partecipato le scorse settimane, a Pianetto di Galeata, al “Festival del Recupero”, l’evento allestito dall’associazione culturale “Tempi di Recupero” per raccontare, condividere e confrontarsi sui temi della sostenibilità e del riciclo in ambito enogastronomico.

La storica gelataia di Cesenatico - da sempre fervida sostenitrice degli ingredienti bio, del “km 0” e della cultura vegana - è stata protagonista all’osteria La Campanara del “Laboratorio dei grandi gelati”, un talk per raccontare - attraverso la degustazione di materie prime naturali - la sua filosofia del recupero, diffondere consapevolezza e sensibilizzare il grande pubblico sul tema della “cucina circolare” e del riutilizzo delle materie-bio per la difesa del territorio. Con lei a Galeata anche tre nomi molto noti del mondo del gelato e della pasticceria come Giulio Rocci, Giovanni Occhiallini e Stefano Guizzetti. Non solo teoria però. Jessica, infatti, nell’ambito della cena intitolata “L’Integrale” creata in collaborazione con gli chef Cesare Battisti, Alessandra Bazzocchi e Luca Grasselli, ha preparato un prelibato dolce al mascarpone fresco con zucchero grezzo integrale di barbabietola 100% italiano guarnito con “conini” sbriciolati gluten-free di recupero.

In precedenza aveva stupito la platea con un gelato a base di croste di Parmigiano (di recupero) variegato con una composta di frutta assemblata con scarti e bucce. Il giorno successivo, infine, aveva realizzato un gelato ai fichi utilizzando interamente tutte le parti del frutto.