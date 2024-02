La “due giorni del maiale”: torna la sagra del cotechino a Pisignano

Parte venerdì la 2 giorni dedicata alle delizie del maiale – il 16 e 17 febbraio si svolgerà una festa per ritrovarsi, divertirsi e stare insieme, condividendo i valori di appartenenza alla propria comunità. L’iniziativa è stata promossa e organizzata dalla Asd calcio del Duca Grama, e gode del patrocinio del Comune di Cervia. L’iniziativa, si svolgerà nell’area del Bar Barbaciga – in piazza Fontana a Pisignano. Grande disponibilità dunque pur di collaborare per il bene delle comunità dalle società e associazioni della nostra comunità. La due giornate chiamate “Sagra del cotechino”, perché i piatti che delizieranno i partecipanti saranno principalmente a base di questa gustosa pietanza, inizierà venerdì sera con una serata dedicata allo sport, con ospiti d’eccezione: Alberto Zaccheroni e Alberto Bollini allenatore della nazionale under 20 campione d‘Europa e già vice di Roberto Mancini; e la sagra proseguirà sabato – inizio per la cena tutte le sere ore 19. La società sportiva, attualmente ha le seguenti categorie: la prima squadra che milita nel campionato di promozione e la squadra del settore giovanile con la juniores.