La direttrice che va in pensione: tutti in costume medievale alla cena col delitto di Palazzo Romagnoli a Cesena

Direttrice di banca fa festa in costume medievale e “cena con delitto” per festeggiare la pensione. Dopo quasi 40 anni di lavoro presso RomagnaBanca credito cooperativo, Susanna Acquaviva residente a Savignano, ha deciso di godersi la pensione e dal 1° novembre lascia il lavoro. Per l’occasione ha deciso di fare una festa particolare con i colleghi delle filiali che ha diretto nel tempo. Sabato sera, presso palazzo Romagnoli a Cesena, si sono così ritrovati una ventina di dipendenti delle filiali di Savignano, Cesenatico e Cagnona di Bellaria, per festeggiare la loro direttrice che lascia. La festa di addio è stata molto particolare, in quanto Susanna ha chiesto ai colleghi bancari di travestirsi a tema medievale. Poi nella prestigiosa location si è svolta una “cena con delitto” dove i partecipanti dovevano trovare l’assassino. La serata nella parte “del giallo” è stata organizzata dall’esperta Nicla Polverelli. Il divertimento è stato generale per una cena di pensionamento che tutti ricorderanno per l’originalità.