Innamorarsi a Viserba: dal 1970 rinnovano ogni anno la tradizione del loro primo incontro

A Viserba scoccò l’amore, che dura da oltre mezzo secolo: la storia di Giuseppe e Ada, che da più di cinquant’anni tornano in vacanza nel loro posto del cuore. Premiata anche la signora Anna Rita Ferrarese, a Rimini da 46 anni

Galeotta fu Viserba. Entrambi giovanissimi, nemmeno maggiorenni, ma fu subito amore. Era l’estate del 1970 e da allora Giuseppe Ciancamerla di Aosta e Ada Androni, per tutti ‘Nene’ non si sono più lasciati, convolando a nozze pochi anni più tardi, nel dicembre del 1974 e rinnovando l’emozione del loro primo incontro di anno in anno, tornando ogni estate lì dove tutto ebbe inizio. Una coppia, Nene e Giuseppe, che insieme alle figlie Caterina e Francesca sono ormai di casa all’hotel Verdemare di Viserba dove sabato sono stati festeggiati dal sindaco Jamil Sadegholvaad, dalla presidente del Consiglio Comunale Giulia Corazzi e dall’assessore Mattia Morolli, che gli hanno consegnato un attestato per l’oltre mezzo secolo di fedeltà a Rimini. A festeggiarli anche i due proprietari dell’albergo Giorgio e Marisa Manfroni insieme alla figlia Chiara e al marito Paolo.

Sono invece ben 46 anni che la signora Anna Rita Ferrarese sceglie Rimini e più precisamente Marina Centro per le sue vacanze. Il ripetersi di una tradizione che l’ha portata, dalla provincia di Torino, a diventare in questi 46 anni un volto amico della città. Amicizia che il Sindaco ha voluto celebrare consegnandole personalmente, all’Hotel Monti di Viale Medaglie d’oro, l’attestato di Turista Fedele.