Imola, spavento in A-14, poiana contro il parabrezza di un Tir: l’autista mantiene il controllo, volatile in salvo grazie alla Polizia Stradale

A Imola la Polizia Stradale di Forlì ha salvato una poiana ferita, ferma pericolosamente lungo l’autostrada A-14. E’ accaduto nei giorni scorsi quando la centrale operativa ha inviato la pattuglia della Polizia Stradale all’altezza dello svincolo di Imola in direzione Nord, dove il conducente di un mezzo pesante aveva segnalato di aver accidentalmente colpito il volatile con il parabrezza del mezzo, che si è incrinato in più punti.

Per fortuna l’uomo, nonostante lo spavento, è riuscito a mantenere il controllo del suo Tir e a fermarsi in sicurezza.

La poiana, però, dopo l’impatto non riusciva più a volare e rischiava di essere travolta dai veicoli in transito. Dopo aver posizionato il veicolo per fare da scudo alla bestiolina, i poliziotti hanno attivato le segnalazioni di emergenza e l’hanno raccolta e adagiata in una scatola di cartone utilizzato come rifugio d’emergenza. I volontari del soccorso animali, subito attivati, poco dopo l’hanno recuperata per sottoporla alle cure veterinarie.

Presto la poiana potrà tornare a riaprire le ali per riprendere il volo.