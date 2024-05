Lei si è fermata prima della riga bianca, in un punto dove spesso i piloti durante le prove libere di ieri e di oggi non sono riusciti a fare altrettanto, la variante alta-Gresini. Una lepre da Formula uno ha fatto capolino tra l’erba e la pista verso la metà dell’ora di libere di questa mattina ed è rimasta impietrita incerta se attraversare o meno. Per fortuna per lei, e non solo, ha scelto di scappare in discesa verso le Acque Minerali, sfruttando al meglio... le vie di fuga.