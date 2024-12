Il regalo di Natale più bello per il canile di Rimini: “A 14 anni Pongo e Jodi hanno trovato casa”

Si avvicina il Natale e anche il Stefano Cerni di Rimini si accinge e festeggiare le festività con un evento contorno dall’atmosfera di dicembre: è il Christmas Open Day, un’occasione per visitare la struttura di San Salvatore e i suoi ospiti a quattro zampe, con l’apertura dei cancelli al pubblico dalle ore 10 alle ore 15 di sabato 14 dicembre. Nel corso della giornata, i visitatori, oltre a trovare idee regalo in un apposito mercatino, potranno conoscere gli amici ‘pelosi’ del canile con visite guidate insieme alle educatrici e agli educatori cinofili, pronti a raccontare le storie di ciascun ‘inquilino’ e offrire consigli utili per chi ha intenzione di adottare un animale.

L’open Day, in particolare, è dedicato a Falco, un cane che ha lasciato un ricordo profondo nel cuore di tutto lo staff del canile, prima di andarsene a causa di una lunga malattia. Tra le iniziative più attese c’è la presentazione dell’originale calendario

2025 da tavolo, nel quale si susseguono foto che vedono protagonisti gli atleti riminesi della squadra di hockey in posa con i quattro zampe dello Stefano Cerni, a testimoniare il legame tra la comunità locale e il canile.

Tra le storie più toccanti di questo fine anno, spiccano quelle di Pongo e Jodi, due dolcissimi cani anziani che hanno trovato una nuova famiglia dopo un periodo di difficoltà. Entrambi, accomunati da un carattere affettuoso, sono entrati in canile lo scorso

ottobre, in seguito alla rinuncia di proprietà da parte dei rispettivi padroni.

Pongo, un meticcio di 14 anni, e Jodi, una pastore tedesco coetanea, sembravano destinati a trascorrere la vecchiaia in struttura. Ma il destino aveva in serbo una sorpresa: nel mese di novembre, dopo solo un mese di permanenza a San Salvatore, due famiglie hanno deciso di aprire loro il cuore e la porta di casa, regalando a questi cani una seconda vita. “Queste due storie, pur nella loro unicità, condividono un messaggio importante: non è mai troppo tardi per ricominciare – spiegano dal canile Stefano Cerni –. L’adozione di un cane anziano è un gesto di grande amore e soddisfazione, proprio perché meno comune rispetto a quella di cuccioli o cani giovani”.

“Voglio ringraziare gli operatori e i volontari dello Stefano Cerni per l’instancabile dedizione con cui, ogni giorno dell’anno, si prendono cura degli animali ospitati - è il commento dell’assessora al benessere degli animali del comune di Rimini, Francesca Mattei -. La loro attenzione e professionalità non solo garantiscono benessere agli amici a quattro zampe, ma rendono possibili storie di speranza come quelle di Pongo e Jodi. Questi risultati dimostrano quanto sia prezioso il loro impegno per la comunità”.