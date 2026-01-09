Il nuovo spot della riviera romagnola per i Paesi di lingua tedesca VIDEO

Fulcro della campagna, il nuovo spot che, nella prima delle tre declinazioni previste (con protagonista una giovane famiglia tedesca), attraverso immagini accattivanti - una cooking lesson e un pranzo in famiglia vista mare, un tuffo nell’Adriatico, in bici attraverso una lussureggiante pineta, un volo di fenicotteri rosa e l’incanto dei mosaici bizantini Patrimonio Unesco- invita alle vacanze in famiglia all’insegna del claim, ormai consolidato “Adriaküste der Emilia-Romagna: Nichts liegt Näher!”, “Riviera Adriatica dell’Emilia-Romagna: Niente di più vicino!”

Da aprile in programma anche la nuova partnership con le Ferrovie Tedesche Deutsche Bahn, che vede la Riviera Romagnola unica destinazione balneare italiana protagonista della sua campagna 2026. Alla base della collaborazione, una campagna tv sui principali canali privati e pubblici (ARD, ZDF), digital (YouTube, piattaforme streaming), e anche affissionistica nell’area di Monaco di Baviera con brand image Deutsche Bahn. Al centro della campagna, la famiglia dello spot tv, con video e foto scattate durante il set delle riprese dello spot. Il celebre collegamento ferroviario Monaco-Rimini (a cui da alcuni anni si sono aggiunte le fermate di Cesena, Riccione e Cattolica) per il 2026 anticiperà il suo avvio di stagione di ben 2 settimane, partendo giovedì 2 aprile, in vista del weekend pasquale. Deutsche Bahn realizzerà un flyer con tutti gli orari della tratta, distribuito nei DB-Center e negli stand della promozione turistica emiliano-romagnola alle principali fiere turistiche in Germania.

Rimanendo in tema di materiale promozionale e fiere, da quest’anno la Regione si avvale anche delle nuove Cartoguide tematiche (una per ogni prodotto turistico della Regione, dalla Motor Valley alle Città d’Arte, dalla Riviera ai Borghi...) stampate anche in lingua tedesca, che verranno distribuite in occasione di fiere, workshop ed eventi nei Paesi DACH.

A supportare il messaggio televisivo e le sue declinazioni, anche un’efficace campagna digital e social, con reel e post fotografici a tema (protagonista sempre la famiglia dello spot tv), avviata sulle pagine in lingua tedesca della Promozione Turistica Regionale già in novembre e che proseguirà fino a giugno (in un solo mese di attività totalizzate 940.365 impression, con 338.800 interazioni).