Il nuovo spot della riviera romagnola per i Paesi di lingua tedesca VIDEO

Quattro mesi in tv da inizio gennaio e una campagna multicanale per la Riviera Romagnola nei Paesi di lingua tedesca.
Fulcro della campagna, il nuovo spot che, nella prima delle tre declinazioni previste (con protagonista una giovane famiglia tedesca), attraverso immagini accattivanti - una cooking lesson e un pranzo in famiglia vista mare, un tuffo nell’Adriatico, in bici attraverso una lussureggiante pineta, un volo di fenicotteri rosa e l’incanto dei mosaici bizantini Patrimonio Unesco- invita alle vacanze in famiglia all’insegna del claim, ormai consolidato “Adriaküste der Emilia-Romagna: Nichts liegt Näher!”, “Riviera Adriatica dell’Emilia-Romagna: Niente di più vicino!”
Lo spot andrà “on air”, in partnership con Wetter.com, principale sito meteo tedesco, da giovedì 15 gennaio sulle reti Pro7, Sat.1 e Kabel 1. Successivamente (26 gennaio – 24 febbraio) lo spot andrà anche sui canali del network svizzero Pro7 CH, Sat.1 C, Kabel 1 CH.
Previsti complessivamente 1.500 passaggi tv, che dovrebbero totalizzare oltre 40 milioni di contatti con target 20-59 anni. La campagna tv in Germania proseguirà fino a primavera (7-28 febbraio, 10-31 marzo), con lo spot per famiglie, affiancato in seguito da uno dedicato alle vacanze in coppia e uno focalizzato sui giovani.