Il monito del Cras Rimini: “I cuccioli non si portano via alle mamme, basta fesserie” VIDEO

Un severo monito del Cras Rimini contro chi porta via i cuccioli di capriolo, daino e cervo per togliersi uno sfizio, generando solo una inutile crudeltà: “I cuccioli sani di capriolo, daino e cervo, non si portano via alle mamme! Non sono abbandonati e non si devono tenere a casa in mezzo ai bambini per giorni. Non ne possiamo più di sentire le fesserie che ci raccontate per giustificare le decisioni assurde che avete preso senza nemmeno una telefonata Lo sanno anche i sassi che ci sono i Cras per chiedere consiglio”.