ROMA. «Attenzione: circolano false email a nome del Ministero della Salute che promettono rimborsi economici. Non cliccate sui link contenuti, non fornite dati personali e cancellate immediatamente il messaggio. Il Ministero della Salute ha segnalato il caso ai Carabinieri NAS». Lo scrive su X il ministero della Salute a proposito dell’ennesima truffa via web che ultimamente sta aggredendo gli italiani.