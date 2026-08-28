Il miliardario americano delle criptovalute sposa il compagno in Gallura e ingaggia Laura Pausini e i Coldplay per cantare al matrimonio

Come ha rivelato la Nuova Sardegna, c’è chi ingaggia una band che suona “I Watussi” e chi arruola i Coldplay. E visto che ci siamo anche Giorgia, Laura Pausini, Kygo e Rita Ora. Ecco la playlist di un matrimonio da favola che sarà celebrato a inizio settembre in Gallura.

A convolare a nozze sarà un olbiese, Salvatore Spano. Sposerà quello che già da anni è il suo compagno di vita: il quarantenne Brendan Blumer, miliardario americano che ha fatto fortuna con le criptovalute. Lo stesso che nei primi mesi del 2025 aveva stabilito il record italiano delle compravendite immobiliari facendo sua, per la bellezza di 160 milioni di euro, la faraonica Villa Yamani, a Romazzino, in piena Costa Smeralda.