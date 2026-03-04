Il falco sacro Giovanna torna a volare grazie ai falconieri di Oltremare Riccione VIDEO

La storia di Giovanna, al parco Oltremare 2.0 di Riccione spicca il volo: la femmina di Falco Sacro (Falco cherrug) affidata al giardino zoologico romagnolo, dalle autorità competenti e dai Carabinieri Forestali, non solo ha completato il suo recupero, ma è tornata a sorvolare i cieli.

Arrivata grazie alla collaborazione con Cras (Centro recupero animali selvatici) e Enpa di Savona, l’esemplare era stato inizialmente rinvenuto in condizioni che ne limitavano le capacità motorie, dopo una vita trascorsa prevalentemente in voliera. Oggi quella fase di incertezza è solo un ricordo. Grazie al lavoro metodico e alla dedizione dello staff falconieri, in collaborazione con quello veterinario di Oltremare, il rapace ha riacquistato piena forma fisica. Il segreto di questo recupero risiede in un percorso di addestramento mirato, fondamentale per restituire all’animale la muscolatura e l’agilità tipiche della sua specie.

“Quando Giovanna era arrivata da noi, si trovava in condizioni critiche. Ora vederla così, in perfetta forma, è davvero commovente - commentano gli addetti Cras e Enpa Savona - ringraziamo di cuore tutto lo staff di Oltremare. Gli ottimi risultati raggiunti con Giovanna sono stati possibili solo grazie alla competenza e alla dedizione di questi professionisti. Siamo felici della collaborazione nata con il parco Oltremare. Lavorare insieme può garantire risultati eccellenti: per tutte le realtà coinvolte, la cosa importante è il benessere degli animali a 360 gradi”.

“Vederla volare oggi è un’emozione immensa – spiega lo staff falconieri del parco - L’addestramento non è solo esercizio fisico, ma una forma di stimolazione cognitiva essenziale per il suo benessere. Ogni giorno lavoriamo insieme in sessioni di volo libero e simulazioni di caccia, tecniche che rispettano i suoi istinti naturali e ne garantiscono l’equilibrio psicofisico”.

“Il fatto che questo splendido esemplare sia tornato a volare e interagire quotidianamente con lo staff – dichiara Patrizia Leardini, COO Costa Edutainment – è la prova tangibile del nostro impegno verso il benessere animale e la sensibilizzazione dei nostri ospiti”.

Il falco Giovanna è ora parte integrante del gruppo di rapaci che per la prossima stagione 2026 incontrerà anche il grande pubblico. La partecipazione di Giovanna alle dimostrazioni di volo ‘Raptors World’ è un potente strumento di educazione ambientale. Giovanna lavora a stretto contatto con i falconieri, mostrando la potenza e la precisione del Falco Sacro e il pubblico, dal prossimo 2 Aprile, potrà ammirare dal vivo i risultati di un recupero d’eccellenza, comprendendo l’importanza della conservazione.

L’arrivo e la rinascita di questa femmina di Falco Sacro arricchiscono il patrimonio di storie a lieto fine di Oltremare, dove ogni animale è ambasciatore della propria specie e testimone di un impegno costante per la tutela della biodiversità.