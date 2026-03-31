Il cuoco della Sangiovesa in diretta su Rai 1 con Antonella Clerici: “La cucina semplice è un lavoro complesso”

Tenuta Saiano, l’azienda agricola della famiglia Maggioli ai piedi della Valmarecchia, protagonista questa mattina (31 marzo) di una diretta su Rai 1 nel programma “È sempre mezzogiorno” condotto da Antonella Clerici.

Nel collegamento Massimiliano Mussoni ha parlato di questa razza di pollo salvata qualche anno fa dall’estinzione grazie all’impegno di un gruppo di lavoro che ancora oggi continua una selezione tesa a garantirne la rusticità e le caratteristiche. L’occasione è quella, stagionale, delle uova, bianche come lo sono le uova delle antiche razze italiane, per una ricetta che diventa l’occasione per un discorso più ampio sulla buona filiera.

“Il futuro della tradizione è legato alla filiera”, le parole di Massimiliano Mussoni, cuoco de La Sangiovesa, raccontano il lavoro quotidiano nell’Osteria di Santarcangelo di Romagna. “Tenuta Saiano, che produce in esclusiva per noi, ci ha fatto crescere nel rapporto con tutti gli artigiani che producono grandi materie prime. La nostra cucina è classica e ha bisogno di grandissimi prodotti. Semplice è un lavoro complesso”, continua Mussoni.

“Abbiamo radici profonde e una identità salda che guarda al futuro. L’impegno sulla filiera è diventata la garanzia di una cucina che oggi è racconto di territorio”: Cristina Maggioli rivendica il ruolo della tenuta agricola di famiglia nella cucina di un locale che è diventato l’ambasciatore della Romagna nel mondo.

Nel collegamento Massimiliano Mussoni ha sottolineato il lavoro di Slow Food che ha recentemente istituito un presidio dedicato a questa antica razza romagnola che necessita di tempi lunghi e grandi spazi, ma che restituisce carni e uova di qualità straordinaria.