“Il bus? Una roba da signori”: Paolo Cevoli e lo spot del Metromare VIDEO

Scardinare con un sorriso alcuni degli stereotipi che ancora accompagnano il trasporto pubblico e cambiare prospettiva, partendo da ciò che il bus offre concretamente di bello a chi lo sceglie ogni giorno. È questo lo spirito della nuova campagna social di Start Romagna, che sceglie Paolo Cevoli come protagonista. La campagna prende il via da uno dei servizi più rappresentativi e innovativi della mobilità della Riviera: Metromare, il sistema di trasporto rapido 100% elettrico che collega le stazioni ferroviarie di Rimini e Riccione attraverso un tracciato dedicato, separato dalla viabilità ordinaria.