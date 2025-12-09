Il bolide dell’Immacolata che ha attraversato la Romagna VIDEO

La notte dell’Immacolata è stata ravvivata dallo spettacolare passaggio di un bolide luminoso avvistato anche in Emilia-Romagna. L’avvistamento ieri sera poco prima delle 21, con il passaggio di una meteora da est verso ovest. Il video è tratto dalla webcam di “Faenza-Bocche dei Canali” e rilanciato dalla pagina Facebook Meteo Pedemontana Forlivese.meteora molto luminosa è stata avvistata l’8 dicembre nei cieli del Nord e Centro Italia. Il “bolide” ha percorso circa 180 chilometri ed è entrato in atmosfera ad una velocità di oltre 19 km/s, rimanendo visibile per circa 12 secondi. Secondo gli esperti si è trattato di un frammento asteroidale di tipo Apollo e le possibilità di trovare meteoriti a terra sono basse per via della quota elevata di estinzione