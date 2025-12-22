Ikea sbarca a Ravenna: l’apertura a marzo 2026

Il 2026 porta il mondo Ikea a Ravenna, con l’apertura in marzo del punto vendita presso l’Esp. Il punto Ikea sarà dedicato alla progettazione e alla consulenza d’arredo per privati e attività commerciali. Non si tratterà di un punto vendita tradizionale, ma di uno spazio in cui, con il supporto dei consulenti Ikea, sarà possibile progettare ambienti su misura e ordinare i prodotti dell’intero catalogo, con consegna a domicilio o nei punti di ritiro. Il Plan and Order Point avrà una superficie di 120 metri quadrati e proporrà alcune soluzioni d’arredo come esempi di allestimento.