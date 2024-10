“Happy clown”: il film girato a Forlì sbarca su Amazon Prime Uk

Il film Happy clown, girato a Forlì nel 2017 e uscito nel 2018, è da oggi disponibile su Amazon Prime Video UK. Diretto da Andrea Petrini, il film ha recentemente guadagnato attenzione grazie ai lavori recenti del regista, tra cui il mockumentary “Tu lo conosci Testori”, prodotto dall’associazione “Di scena in scena” con il patrocinio del Comune di Forlì, e come assistente alla regia di “Potevo farmi santo”, prodotto da Compagnia Bella e Onda FILM e diretto da Romeo Pizzol.

Petrini esprime la sua emozione per questo nuovo traguardo, sottolineando l’importanza del film nel panorama cinematografico attuale. Ha anche annunciato che Happy clown arriverà presto in Germania e Giappone, ma purtroppo non sarà disponibile in Italia, dove il film è ancora in distribuzione in formato dvd tramite Nocturno, acquistabile nel loro shop. Per chi fosse interessato a vedere il film, è possibile trovarlo su Amazon Prime Video UK.