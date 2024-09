Grotte di Onferno: ecco come candidarsi per gestire la Locanda

La Provincia di Rimini ha pubblicato un avviso pubblico esplorativo per l’acquisizione dl manifestazione dl interesse per la concessione in uso della Locanda di Onferno, sita nel Comune di Gemmano. Le Grotte e la Riserva orientata di Onferno, entrate l’anno scorso nel patrimonio Unesco, rappresentano uno dei tesori del territorio provinciale e nell’ambito di un percorso di valorizzazione dell’immobile, che si presenti in armonia con l’ambiente e la realtà circostanti, la Provincia intende promuovere la migliore soluzione organizzativa per la gestione di una struttura conosciuta e dalle grandi potenzialità per le attività che si possono realizzare: bar, piccola ristorazione e locanda con pernottamento.

La manifestazione di interesse dovrà pervenire entro il giorno 15/11/2024 alle ore 12:00 a mezzo Pec all’indirizzo pec@pec.provincia.rimini.it

Tutte le informazioni su: https://provinciarimini.tuttogare.it/gare/index.php (ID 279).