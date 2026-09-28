Golf, a soli 16 anni la sammarinese Aisha Nouioui è tra le top 100 in Italia

Eccezionale risultati per la giovanissima golfista sammarinese Aisha Nouioui che a soli 16 anni entra nelle prime 100 dell’ordine di merito italiano, prima sammarinese a farlo nella storia di questi sport. L’ordine di merito è la classifica delle migliori dilettanti della penisola, stilata in base ai risultati ottenuti ai campionati italiani e alle gare nazionali che si disputano sulla distanza delle 36 o 54 buche.
Aisha nel 2026 ha collezionato una serie impressionante di ottimi piazzamenti per un totale di 107 punti tra cui spiccano i 25 conquistati con l’eccellente 7° posto alla prestigiosa gara di Asolo.