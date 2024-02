Gol di Arnautovic e un forlivese vince 50mila euro giocandone 2,15: ecco la schedina vincente con 16 risultati indovinati

Il nuovo “oracolo del calcio” abita a Forlì. In un comune della provincia, infatti, un 52enne, giocando in modalità online una schedina da 2,15 euro, ha vinto quasi 50mila euro. (codice identificativo ADM del biglietto: DF07E8021422138CB806).

Ma, al di là del lauto montepremi, ciò che sorprende è la difficoltà del pronostico: il misterioso calciofilo, infatti, ha scommesso su ben 16 partite con quindici “fisse” ed una sola doppia (su Cittadella - Parma).

A regalare la super-vincita è stato, martedì sera, proprio il successo casalingo dell’Inter contro l’Atletico di Madrid nell’ottavo di Champions. Il fortunato giocatore, infatti - dopo aver centrato tutti gli altri quindici pronostici - aveva puntato sulla vittoria dei nerazzurri e solo la rete di Arnautovic a 10 minuti dalla fine gli ha permesso di brindare.

Per la cronaca, la partita più difficile da indovinare era, in base alle quote, il “2” del Manchester United sul campo dell’Aston Villa (pagato da Terrybet 3.28). Un’altra curiosità della vincita consiste nel fatto che il giocatore, a parte la “doppia” della partita di Cittadella, non ha mai giocato il segno “X” del pareggio, ma solo i segni “1” o “2”.

Grazie alla quota moltiplicatore di 13.707.66, il valore esatto della vincita è stato di 49.072,16 euro, di cui 19.600,70 euro generati dal bonus multipla.