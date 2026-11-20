Tra i tanti ospiti anche anche Gianluigi Buffon interverrà sabato prossimo 28 novembre alla 30esima edizione dell’Evolution Forum Day in programma dalle 9 alle 18 presso l’Auditorium della Comunità di San Patrignano e organizzato da Gianluca Spadoni. Lo storico numero uno del Parma, della Juve e della nazionale racconterà la sua carriera resa possibile dal talento, ma anche da responsabilità e disciplina che lo hanno guidato nei momenti più complessi che anche un campione del mondo come lui ha dovuto attraversare. Oltre a Buffon saranno presenti: Chiara Gamberale (scrittrice), Giuseppe Cruciani (giornalista e conduttore radiofonico), Andrew Howe (campione dell’atletica italiana), Annamaria Bernardini De Pace (avvocata, giornalista e scrittrice), Andrea Paris (illusionista, mentalista e attore) e Roberto Prosseda (pianista, comunicatore e innovatore musicale).

“Evolution Forum Day” è l’evento annuale dedicato alle persone che portano avanti una filosofia di resilienza, un appuntamento irrinunciabile per imprenditori, liberi professionisti, sportivi e persone in evoluzione che, provenienti da tutta Italia, si incontrano in una giornata unica nel suo genere. Il titolo dell’edizione di quest’anno è “Ieri, oggi e dopodomani”: com’è cambiato il mondo dal 2009 a oggi? In ambito lavorativo, ma non solo: infatti molte delle abitudini che oggi consideriamo normali, ai tempi della prima edizione dell’EFD di Gianluca Spadoni, non facevano ancora parte della quotidianità.