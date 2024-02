La Ferrari dal corto muso. Svelata (in presentazione minimal) la SF-24, la monoposto che il Cavallino affida a Leclerc e Sainz per giocarsi il Mondiale di Formula 1 2024, in attesa della venuta di Hamilton nel 2025. Linee equilibrate, l’anteriore accorciato, la livrea con il giallo Modena e l’ala posteriore con una pennellata di bianco. Si notano a un primo sguardo anche le sospensioni push rod, e una zona del sottoquadro in stile Red Bull, stessa tendenza per l’ingresso della pance e i vassoi.