Formaggio di fossa di Sogliano: domenica 9 agosto si entra nelle antiche fosse

Ha suscitato grande curiosità e interesse il primo appuntamento di “Fosse Aperte 2026 - L’arte dell’infossatura”, l’iniziativa che accompagna il pubblico alla scoperta dell’antico rito dell’infossatura in vista della 51° Fiera del Formaggio di Fossa di Sogliano DOP.

Le visite alla Casa del Formaggio di Fossa, hanno visto la partecipazione di numerosi visitatori desiderosi di conoscere da vicino una tradizione che rappresenta uno dei simboli più autentici dell’identità soglianese.

Entrare nelle fosse significa vivere un’esperienza che va oltre la semplice visita: è un’occasione per scoprire i luoghi dove nasce il Formaggio di Fossa di Sogliano DOP, ascoltare il racconto dei maestri infossatori e comprendere il valore di un sapere tramandato di generazione in generazione, rimasto pressoché immutato nel tempo.

Il calendario prosegue con una nuova occasione aperta al pubblico: Domenica 9 agosto 2026, dalle 17 alle 19, sarà possibile visitare le Antiche Fosse, in Via Giovanni Pascoli 2. Al termine del percorso guidato è prevista una degustazione dei formaggi delle Antiche Fosse in abbinamento ai vini della Cantina Celli, un’esperienza che valorizza l’incontro tra due eccellenze del territorio.

L’ingresso ha un costo di 5 euro, comprensivo della degustazione, con prenotazione obbligatoria. Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare le Antiche Fosse al 327 1145473 oppure scrivere a info@antichefosse.com.