Forlì, torna il super-torneo di maraffone promosso dall’Avis

Dopo il lungo rinvio dovuto alla pandemia da Covid-19, c’è grande attesa per il ritorno del “Torneo di maraffone con conteggio delle figure” promosso dall’Avis Comunale di Forlì. L’iniziativa, sospesa a marzo 2020, viene riproposta in prossimità del periodo natalizio, riprendendo una tradizione di lungo corso che ha visto negli anni tante persone riunite in nome della passione per le carte e soprattutto del messaggio solidale di Avis. L’appuntamento è per venerdì 15 dicembre, alle ore 20.30, al Teatro Parrocchiale di Villafranca (via Lughese, 269). Per partecipare all’evento occorre iscriversi entro domenica 10 dicembre (quota di iscrizione 10 euro). La sala potrà ospitare circa un’ottantina di partecipanti.

I tornei di carte organizzati da Avis Forlì hanno alle spalle una storia di incontri, nata nei circoli cittadini, che è da sempre l’occasione per diffondere la mission dell’Associazione e per sensibilizzare quante più persone all’importanza del dono di quel farmaco non sintetizzabile che è il sangue. Il Consiglio Direttivo di Avis Forlì rilancia questa felice tradizione, alla quale si intende dare continuità anche nel 2024. È grande l’emozione per il ritorno di un evento, a lungo sospeso, che è nel cuore dei forlivesi, da sempre sensibili alla causa dell’Associazione Volontari Italiani del Sangue. Ai primi quattro classificati verranno assegnati in premio dei salumi. Sono previsti, inoltre, anche premi minori, gentilmente messi a disposizione dalla pasticceria artigianale “Flamigni” e dal caseificio “Mambelli”, oltre ad ulteriori oggetti artigianali e dal sapore natalizio. Per le preiscrizioni, da effettuare entro domenica 10 dicembre, contattare Maria Gori (320.2644226). Per avere informazioni sul regolamento: Orazio Nunziatini (347.8108239).