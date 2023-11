Forlì, si raccolgono i rifiuti e poi tutti al “Teenage dream party” in fiera

“Raccogliere i rifiuti e poi tutti al Teenage dream party”. Insieme a Futura Anni 70 e il Comune è stata organizzata una raccolta rifiuti intorno alla location della festa. L’orario di ritrovo è stato stabilito per oggi alle 17 alla Fiera di Forlì. Gli organizzatori forniranno il materiale necessario per la raccolta come guanti, pettorine, pinze per la raccolta e sacchi a coloro che si erano prenotati gratuitamente tramite il link “Eventribe”. Per i primi 100 iscritti all’attività non solo verrà regalata una gift bag brandizzata Teeneage Dream e @ticketsms, insieme a vari gadget, ma avrà anche il “salta fila” che permetterà di entrare per primi al Teenage dream party. «L’idea – spiega Michele Guidotti, uno degli organizzatori – è stata quella di coinvolgere Tommaso Venturelli, presidente di Futura aps, per poter contribuire al rispetto dell’ambiente in un momento così critico. Uniamo lo svago al rispetto e cura. Un modo alternativo di passare il tempo prima del concerto. Coloro che parteciperanno verranno premiati, non solo con qualcosa di materiale ma portandosi a casa anche il ricordo di una bellissima esperienza». Questa sera farà tappa alla Fiera di Forlì, “Teenage dream party”, la festa che fa rivivere i momenti più belli dell’adolescenza con le hit che vanno dagli anni 2000 al 2012. «L’idea di far approdare qui “Teenage dream party” nasce dall’esigenza di rinnovare l’offerta di eventi per i giovani a Forlì – spiega Guidotti – e nonché di riqualificazione della città perché eventi di questo calibro, che girano un po’ per tutta Italia, possono creare un flusso turistico maggiore. Un format molto richiesto, anzi è la festa più popolare dell’ultima estate e il cui slogan è: “quella festa in cui tutti ad un certo punto iniziano a cantare le canzoni di High School Musical”. Gli altri organizzatori della tappa forlivese sono Luca Gardella di Jump eventi e Libero Cola del Vidia club. Questo sarà solo il primo tassello di questa formula concerto».