Forlì, “Sei di Coccio”: il formaggio della rinascita affinato nel fango debutta al Sial di Parigi

Al Sial di Parigi 2024 il caseificio Antica Cascina di Forlì presenta uno dei suoi nuovi formaggi, il “Sei di Coccio”. Questo prodotto, infatti, rappresenta la forza e la resilienza della Romagna, una terra capace di rialzarsi anche dopo le sfide più difficili. Non si tratta solo di un formaggio, ma di un simbolo di rinascita. Nasce in risposta all’alluvione che ha segnato profondamente il territorio forlivese nel maggio 2023. Da quel fango che ha distrutto è nata l’idea di creare qualcosa di nuovo e significativo. L’elemento terra, che ha rappresentato la sofferenza durante l’alluvione, oggi diventa essenziale per l’affinatura, unendo radici storiche e nuove prospettive. Al Sial di Parigi i visitatori dello stand dell’Antica Cascina nella “Break Area”, potranno rompere una forma di questo formaggio con un martelletto. Un gesto simbolico che richiama la forza e la resilienza, svelando così un prodotto affinato con cura nella terra cruda. I cocci di argilla ottenuti dalla rottura non saranno scartati. Ogni visitatore potrà scegliere un frammento e scriverci sopra una parola o una frase che esprima l’emozione suscita dall’esperienza. Questi cocci, messi insieme, formeranno un grande mosaico collettivo, a testimonianza di quanto vissuto durante l’evento Sial. Le particolarità del “Sei di Coccio”? Il formaggio è avvolto in terra cruda, che gli consente di maturare lentamente, sviluppando una consistenza gessosa e compatta. Il sapore con note di terra e fieno. La terra cruda ne permette la stagionatura anche a casa e, quando raggiunge il momento ideale, può essere rotta per rivelare un sapore ricco e complesso, che rappresenta la lunga tradizione casearia romagnola. Questo prodotto incarna lo spirito dei romagnoli: persone determinate che affrontano le difficoltà con tenacia e forza, proprio come la terra cruda che lo avvolge e protegge. Il “Sei di Coccio” racconta una storia di rinascita e perseveranza.