  • 27 novembre 2025
Forlì, Expo Elettronica torna sabato 29 e domenica 30 novembre

Exxpo Elettronica è l’appuntamento di fine autunno dedicato alla tecnologia accessibile, alle occasioni e al fascino dell’elettronica di ieri e di oggi. Due giorni interamente dedicati alla convenienza e al riuso intelligente, con migliaia di articoli per chi cerca risparmio, funzionalità e quel pezzo raro da recuperare, restaurare o collezionare.

Nata negli anni Ottanta, nel pieno del passaggio dall’analogico al digitale, Expo Elettronica ha accompagnato generazioni di appassionati nella scoperta di televisori, videoregistratori, musicassette, primi computer domestici e accessori che hanno segnato un’epoca.

Oggi quello spirito torna vivo nei padiglioni di Forlì: un grande mercato dove trovare hi-fi d’epoca, radio, retrogaming, retrocomputing, componenti introvabili, hardware da recupero e dispositivi che meritano una seconda vita.

Accanto al vintage, la fiera propone un’ampia selezione di elettronica ricondizionata: PC, laptop, smartphone e periferiche controllate e garantite, ideali per chi vuole qualità a costi contenuti e sceglie un consumo più sostenibile. Il ricondizionato diventa una scelta intelligente: meno spreco, più valore.

Quattro aree

– Informatica: PC, notebook, periferiche, accessori, nuovo e ricondizionato.

– Consumer: gadget, illuminazione LED, piccoli elettrodomestici, domotica.

– Do It Yourself: componenti, microcircuiti, materiale per riparazioni e autocostruzione.

– Vintage: hi-fi, radio, videogiochi e computer d’epoca, pezzi rari e collezionismo.

Mostra mercato del disco e cd

In contemporanea, la grande mostra mercato dedicata alla musica: vinili, musicassette, CD e DVD da collezione, con oltre cinquanta espositori specializzati.

Olimpiadi Robotiche

Tornano le Olimpiadi Robotiche, promosse da Makerslab.it e Blu Nautilus: una competizione gratuita per gli Istituti Superiori che valorizza le discipline STEM e il lavoro di squadra. Oltre 80 le scuole che hanno già partecipato, ricevendo in dono il kit “Robot R-Evolution” basato su scheda Arduino.

Info e prezzi

Expo Elettronica è aperta sabato 29 e domenica 30 novembre 2025 dalle 9:00 alle 18:00.

Biglietti disponibili direttamente alle casse: 5 euro, gratuito per i minori di 10 anni.

