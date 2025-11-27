Forlì, Expo Elettronica torna sabato 29 e domenica 30 novembre

Exxpo Elettronica è l’appuntamento di fine autunno dedicato alla tecnologia accessibile, alle occasioni e al fascino dell’elettronica di ieri e di oggi. Due giorni interamente dedicati alla convenienza e al riuso intelligente, con migliaia di articoli per chi cerca risparmio, funzionalità e quel pezzo raro da recuperare, restaurare o collezionare.

Nata negli anni Ottanta, nel pieno del passaggio dall’analogico al digitale, Expo Elettronica ha accompagnato generazioni di appassionati nella scoperta di televisori, videoregistratori, musicassette, primi computer domestici e accessori che hanno segnato un’epoca.

Oggi quello spirito torna vivo nei padiglioni di Forlì: un grande mercato dove trovare hi-fi d’epoca, radio, retrogaming, retrocomputing, componenti introvabili, hardware da recupero e dispositivi che meritano una seconda vita.

Accanto al vintage, la fiera propone un’ampia selezione di elettronica ricondizionata: PC, laptop, smartphone e periferiche controllate e garantite, ideali per chi vuole qualità a costi contenuti e sceglie un consumo più sostenibile. Il ricondizionato diventa una scelta intelligente: meno spreco, più valore.