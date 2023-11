Forlì, è arrivato il colosso mondiale delle vernici: fattura 20 miliardi di dollari all’anno

Un colosso dell’industria a stelle e strisce è sbarcato a Forlì. Nelle scorse settimane, alla presenza di oltre cento invitati dell’assessora Paola Casara, è stato inaugurato lo stabilimento di Sherwin Williams, la più grande azienda al mondo per produzione, vendita e distribuzione di vernici. A fare gli onori di casa come direttore del sito è stato un giovane manager, il castrocarese Valentino Vallicelli che presenta l’azienda. “Fondata nel 1866, Sherwin Williams è leader mondiale nella produzione, sviluppo, distribuzione e vendita di vernici, rivestimenti protettivi e prodotti correlati sia a clienti professionali e industriali sia al dettaglio. Il quartier generale è negli Stati Uniti, a Cleveland in Ohio. La società è quotata in borsa al New York Stock Exchange. Nel 2022 il fatturato ha superato i 20 miliardi di dollari con distribuzione in più di 120 paesi nel mondo. Vantiamo oltre 64.000 dipendenti che ci consentono di distribuire i nostri prodotti in oltre 5 mila tra negozi e filiali. Forlì è una zona geograficamente strategica per servire i nostri clienti nell’area, abbiamo oltre 150 utilizzatori professionali in Romagna e l’immobile scelto è al centro di questo territorio. Lo stabilimento servirà clienti di due divisioni di Sherwin Williams: Automotive e General industrial. La prima cura la distribuzione in tutta Italia di una linea completa di prodotti e cicli di verniciatura ad alta tecnologia per il settore automobilistico e di carrozzeria mentre la seconda offre prodotti e tecnologie innovative per la verniciatura nei settori energia, macchine movimento terra, trasporti, general finishes, arredamento e militare. La missione è fornire soluzioni innovative e un servizio impeccabile ai nostri clienti. La posizione geografica è strategica per conseguire questo risultato e consentirci di creare ulteriore valore aggiunto per i nostri clienti, dipendenti ed azionisti”.