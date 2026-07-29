Forlì, controlli sui monopattini: 13 sanzioni su 30 mezzi fermati

Curiosità
  • 29 luglio 2026
Forlì, controlli sui monopattini: 13 sanzioni su 30 mezzi fermati

Trenta monopattini elettrici fermati, tredici sanzioni elevate e una segnalazione alla Prefettura per possesso di stupefacenti. È il bilancio dell’operazione di controllo coordinato che nei giorni scorsi ha impegnato le pattuglie della Polizia Locale di Forlì e della Polizia Stradale di Forlì-Cesena lungo i viali della circonvallazione cittadina, uno dei nodi più sensibili per i flussi di traffico urbano.

L’attività si è concentrata proprio sulla micromobilità elettrica, il segmento cresciuto più rapidamente sulle strade cittadine e che ora è soggetto a un quadro di regole molto più stringente.

Sette verbali per il “targhino” mancante

Il dato più significativo riguarda proprio la nuova normativa: sette dei tredici verbali sono scattati per la mancanza del contrassegno identificativo, l’adesivo rilasciato dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato che dal 17 maggio 2026 è condizione necessaria per poter circolare. A questi si aggiungono tre sanzioni per il mancato utilizzo del casco protettivo — obbligatorio per tutti i conducenti, non più soltanto per i minorenni — e altre tre per motori di potenza superiore ai limiti consentiti dalla legge, cioè mezzi modificati o comunque non conformi alle omologazioni.

Trovato con la droga: scatta la segnalazione

Durante i controlli, inoltre, uno dei conducenti fermati è stato trovato in possesso di una modica quantità di sostanza stupefacente, immediatamente sequestrata. Per l’uomo è scattata la segnalazione alla Prefettura di Forlì-Cesena, la procedura prevista per i casi di detenzione per uso personale.

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