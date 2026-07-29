Forlì, controlli sui monopattini: 13 sanzioni su 30 mezzi fermati

Trenta monopattini elettrici fermati, tredici sanzioni elevate e una segnalazione alla Prefettura per possesso di stupefacenti. È il bilancio dell’operazione di controllo coordinato che nei giorni scorsi ha impegnato le pattuglie della Polizia Locale di Forlì e della Polizia Stradale di Forlì-Cesena lungo i viali della circonvallazione cittadina, uno dei nodi più sensibili per i flussi di traffico urbano.

L’attività si è concentrata proprio sulla micromobilità elettrica, il segmento cresciuto più rapidamente sulle strade cittadine e che ora è soggetto a un quadro di regole molto più stringente.