  • 10 gennaio 2026
Forlì, “Commercianti per un giorno” torna domenica 18 gennaio

La grande stagione di eventi organizzati nel 2026 da Romagna Fiere riparte con l’appuntamento più atteso. Torna alla Fiera di Forlì Commercianti per un giorno, l’appuntamento con il risparmio e l’acquisto utile e intelligente. Domenica 18 gennaio, dalle 8.30 alle 18.30, i padiglioni di via Punta di Ferro si apriranno alla manifestazione totalmente ed esclusivamente dedicata ai privati senza partita Iva, associazioni, enti di beneficenza i quali, per un’intera giornata, potranno vendere, comprare o scambiare merci e prodotti di loro proprietà.

Saranno oltre 330 gli espositori presenti, tutti accomunati dalla volontà di dare una “seconda chance” ad oggetti che altrimenti sarebbero destinati ad invecchiare in casa o in cantina, proponendoli invece ai visitatori e agli altri espositori per essere scambiati o acquistati. Questo consentirà loro di fare veri e propri affari dal punto di vista economico, ma permetterà anche all’oggetto di rivivere e diventare una risorsa. L’etica di questo evento ha, infatti, radici sane: non solo si ricava un utile da prodotti non più utilizzati, ma si dà anche l’opportunità ad ognuno di noi di rispettare l’ambiente attraverso il riciclo, sbarazzandosi del non-utile in modo ecologico ed evitando, quindi, costosi e dannosi sprechi.

Visitando la fiera, oltre a trovare straordinarie opportunità di acquisto e risparmio, si potranno aiutare le realtà che a Forlì si prendono cura degli altri. A Commercianti per un giorno sono presenti gli stand di istituti scolastici e parrocchie del territorio che mettono in vendita la propria merce a scopo benefico.

La manifestazione, organizzata da Romagna Fiere, non è semplicemente un grande mercato dell’usato, riciclato e recuperato, è un’occasione per ridare nuova vita a prodotti inutilizzati, contenere la produzione di rifiuti, educare ad una migliore gestione del denaro.

“Commercianti per un giorno” si svolge a Forlì domenica 18 gennaio all’interno dei padiglioni della Fiera, in via Punta di Ferro 2, dalle ore 8.30 alle ore 18.30 con apertura a orario continuato. Ingresso: biglietto unico 3 euro.

www.commerciantiper1giorno.it

