Forlì-Cesena capitale della cultura: oltre 20 sindaci e due vescovi nel pullman di 80 tifosi a Roma

Si scaldano i motori a meno di ventiquattr’ore dall’audizione pubblica di presentazione e approfondimento, presso il Ministero della Cultura, del dossier di candidatura a Capitale Italiana della Cultura 2028 del Comune di Forlì, promosso insieme al Comune di Cesena.

La trasferta nella capitale coinvolgerà più di 20 sindaci o amministratori comunali, i soggetti sostenitori del dossier, l’intero comitato promotore, i vescovi delle diocesi di Forlì e Cesena, la coordinatrice del progetto, Francesca Bertoglio e il team di Panspeech, oltre al presidente del comitato scientifico, Gianfranco Brunelli, e alle strutture tecniche di coordinamento dei Comuni di Forlì e Cesena.

“Abbiamo organizzato un pullman da circa ottanta posti” – spiega il sindaco di Forlì, Gian Luca Zattini. “Partiremo tutti insieme, sindaci, relatori e progettisti, per condividere un viaggio che rimarrà nella storia, esempio ulteriore di una candidatura diffusa che a partire dalle grandi città della Romagna coinvolge i borghi dell’entroterra, il mare e gli appennini. In queste settimane di preparazione all’audizione, abbiamo percepito la forza concreta di un percorso straordinario, che unisce e azzera le distanze verso un’unica destinazione. A Roma” - continua Zattini - “ci attendono il presidente della Regione Emilia-Romagna, Michele De Pascale, l’assessore regionale alla cultura, Gessica Allegni, la sovrintendente Federica Gonzato, oltre al presidente della Fondazione Cassa dei Risparmi, Maurizio Gardini, a testimonianza di un sogno che è di tutti e di una candidatura di sistema che trae la sua forza dalla varietà dei territori che la compongono. Tutti insieme varcheremo la soglia di Sala Spadolini, al Ministero della Cultura, con la consapevolezza di aver già vinto la sfida della partecipazione e di aver rafforzato i valori dell’accoglienza e dell’inclusione sociale che da sempre sono patrimonio immateriale della nostra amata Romagna”.