Forlì. All’ex Eataly apre “Casa Romagna”: commercio, ristorazione, eventi, cultura e formazione

Si alza il sipario su Casa Romagna all’interno di palazzo Talenti Framonti. Le date in cui le porte dei locali dell’ormai ex Eataly torneranno ad aprirsi sono quelle di domenica 3 dicembre quando ripartiranno il bar (Caffè Flora) e la pizzeria (La Marì), mentre il 16 dicembre toccherà al ristorante (L’Osteria) del secondo piano e sarà la volta dell’inaugurazione ufficiale del progetto pensato dalla Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì per rilanciare quello che si appresta ad essere un nuovo fulcro di aggregazione culturale e sociale, oltre che un polo attrattore in pieno centro storico. In altre parole, “Casa Romagna” include tutte le proposte commerciali e ristorative ma anche eventi, cultura e formazione.