Una passeggera particolare a bordo dell’autobus 1/A. Una sposa, Giusi Cavina, che ha deciso di arrivare in piazza Saffi dove in Comune si è celebrato il matrimonio con Mattia Valmaggi con l’insolito mezzo. Partita da casa vestita e preparata assieme ad alcune amiche, è salita prima sull’autobus 96/A e poi, dopo un cambio, sull’1/A e arrivare in centro per il giorno del fatidico “sì” con rito civile.