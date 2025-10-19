Finanza e giovani, quasi la metà casca nelle truffe online. Rischio sovraindebitamento e criptovalute

ROMA. L’educazione finanziaria, come il denaro, non cresce sugli alberi. Così come non basta essere nativi digitali per essere al riparo dalle truffe finanziarie: come direbbero loro, il 38% è già stato scammato, cioè vittima di almeno un ‘raggiro digitale’ legato ai propri strumenti finanziari. A evidenziare questo quadro è la nuova edizione dell’Osservatorio sull’Educazione finanziaria, realizzato da Skuola.net in collaborazione con la Banking Academy di Esg Italy di UniCredit, interrogando nei mesi scorsi 1.500 giovani (tra i 14 e i 29 anni) su abitudini e competenze di carattere economico. La situazione appena descritta affonda le sue radici proprio nel terreno delle conoscenze economiche di base delle nuove generazioni che, guarda caso, spesso e volentieri non sono affatto eccezionali: il 52% risulta essere non sufficientemente alfabetizzato sui temi finanziari, non essendo in grado di rispondere correttamente alle domande inerenti almeno 3 argomenti sui 4 ritenuti fondamentali come l’inflazione, la diversificazione degli investimenti, il calcolo degli interessi semplici e composti. Anche in questo campo del sapere, però, le ragazze si comportano meglio dei ragazzi: 43,6% di “analfabete finanziarie” a fronte di una quota record del 59,5% tra i maschi. Un trend che ritroviamo pure alla voce truffe finanziarie online, che hanno colpito solo l’11% delle prime e ben il 61% dei secondi. Il motivo principale? Superficialità: così secondo quasi 9 maschi su 10 (e ‘solo’ 3 femmine su 5). Confermando uno stereotipo di genere purtroppo noto da tempo, anche nelle vecchie generazioni: le donne tendono a essere più preparate in teoria ma meno confidenti nella pratica, mentre gli uomini l’esatto opposto. Basta confrontare quanti ragazzi investono i propri risparmi: il 18% contro il 3,9% delle ragazze, pur conoscendo meglio queste ultime le tematiche tecniche Questa è l’ennesima dimostrazione che l’educazione finanziaria non va considerata un optional delle competenze che la scuola dovrebbe trasmettere bensì una imprescindibile necessità, come ha ribadito il recente aggiornamento delle linee guida sull’educazione civica che incoraggia lo sviluppo di percorsi di financial literacy. Si tratta del frutto di un processo iniziato qualche anno fa con la discesa in campo della Banca d’Italia e dei principali attori di sistema, che hanno iniziato a trasferire le proprie competenze specifiche al sistema scolastico.

L’importanza dell’educazione finanziaria

In tal senso, una delle iniziative più longeve è rappresentata dalla Banking Academy di ESG Italy di UniCredit, che da circa quindici anni opera in centinaia di scuole superiori e università italiane, per generare un impatto sociale positivo facendo crescere la cultura finanziaria di studentesse e studenti, con programmi come Startup Your Life, il progetto dell’istituto di credito rivolto alle scuole superiori. Che è arrivato a formare ogni anno oltre 35.000 giovani su temi legati alla gestione del denaro, all’imprenditività e alla sostenibilità. E in questo contesto rientrano anche i Campionati di Educazione Finanziaria e Sostenibilità 2025 - in corso di svolgimento in questi giorni - che rappresentano uno dei punti di approdo proprio del progetto Startup Your Life, nonché dell’impegno di UniCredit per contrastare i dati negativi emersi dalle varie indagini sul tema. Il percorso, infatti, è in itinere da tempo, con attività simili condotte negli scorsi anni. Che hanno già portato a risultati apprezzabili. La dimostrazione? I 14-21enni, oggi, si comportano nettamente meglio dei 22-29enni, confermando che l’educazione finanziaria, quando presente in modo continuativo a scuola, si dimostra il più potente antivirus che esista. Un trend che trova una conferma anche nell’autorevole osservatorio Ocse Pisa: i 15enni italiani testati nel 2022 hanno visto migliorare il loro punteggio medio in financial literacy di ben 17 punti rispetto al 2012, pur restando comunque sotto la media rilevata nei Paesi aderenti all’organizzazione. Segno che bisogna continuare nella missione e moltiplicare gli sforzi, anche perché in mancanza di fonti informative diverse dalla famiglia sono soprattutto altri a dettare le regole di comportamento, in primis i genitori: solo il 38,1% del campione intervistato possiede un conto corrente strettamente personale e il 56,8% lo ha aperto, guarda un po’, nell’istituto di credito di mamma o papà. Così non stupisce che fenomeni come il phishing, il vishing o lo smishing restino poco conosciuti: solo il 51% sa riconoscere che si tratta di truffe finanziarie. Ma anche la violenza economica trova terreno fertile: solo il 57% delle ragazze riesce a coglierne tutte le sfumature, contro il 23% dei ragazzi. In termini pratici, questo vuol dire non essere in grado neppure di riconoscerla, sia che la si agisca sia che la si subisca.

Il risparmio: 4 su 10 in contanti

Altro aspetto su cui le nuove generazioni di italiani tendono a seguire le orme genitoriali è anche la propensione al risparmio, che c’è ma continua a puntare su metodi fortemente ancorati alla tradizione. Perché, se è vero che appena 1 su 10 dichiara di non avere denaro da parte, va altresì sottolineato che ben 4 su 10 riescono a risparmiare, preferendo però conservare le somme prevalentemente in contanti. Quasi altrettanti, poi, lasciano la maggior parte dei risparmi sempre fermi e su strumenti come il conto corrente o le carte prepagate. A conti fatti, solo il restante 10% ha impegnato la gran parte delle proprie riserve finanziarie su strumenti di investimento. Anche se il concetto di investimento non è poi così lontano, visto che circa il 47% degli intervistati ha comunque intrapreso questa strada anche con somme più limitate, con una percentuale che sale con l’aumentare dell’età, fino a raggiungere l’86% nella fascia 26-29 anni. La cultura del risparmio è spesso legata a obiettivi già definiti per circa 8 intervistati su 10: il 26% per realizzazioni di breve periodo, il 19% per obiettivi di lungo periodo, ma la quota più ampia (35%) cerca di mixare i traguardi, tra corto e lungo raggio. Con le ragazze che tendono ad avere orizzonti più lontani (22% vs 17% dei maschi), mentre i ragazzi badano in misura maggiore a questioni da concretizzare nel giro di poco tempo (34% vs 17% delle femmine). Per una generazione bloccata nello scroll infinito dei social è, invece, quasi naturale avere difficoltà a sviluppare una cultura della previdenza finanziaria: così 1 su 5 - indipendentemente da età e genere - non sa cosa sia una pensione integrativa e non ha mai pensato di approfondire l’argomento, 1 su 3 non sa di cosa si tratti ma se ne rammarica, 1 su 4 ha iniziato - in proprio o con il contributo dei genitori - a occuparsene, mentre 1 su 6 ci sta pensando ma per il futuro. I ‘previdenti’, comunque, tendono a crescere - come è naturale che sia - con l’aumentare dell’età. E sono nettamente maggiori nella componente maschile che in quella femminile. Anche sul fronte assicurativo notiamo un trend simile: il 34,3% degli uomini e il 74,3% delle donne, ad oggi, non ha ancora stipulato nessuna polizza assicurativa, così come il 79,2% dei 14-17enni e il 20,9% dei 26-29enni, la maggioranza dei quali investe la maggior parte del loro budget destinato a questa voce di spesa in polizze sulla vita. Si tratta di numeri che restituiscono l’importanza, ancora una volta, di portare questi argomenti fra i banchi di scuola ma anche tra quelli dell’università.

Giovani fra criptovalute e sovraindebitamento