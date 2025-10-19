Finanza e giovani, quasi la metà casca nelle truffe online. Rischio sovraindebitamento e criptovalute

ROMA. L’educazione finanziaria, come il denaro, non cresce sugli alberi. Così come non basta essere nativi digitali per essere al riparo dalle truffe finanziarie: come direbbero loro, il 38% è già stato scammato, cioè vittima di almeno un ‘raggiro digitale’ legato ai propri strumenti finanziari. A evidenziare questo quadro è la nuova edizione dell’Osservatorio sull’Educazione finanziaria, realizzato da Skuola.net in collaborazione con la Banking Academy di Esg Italy di UniCredit, interrogando nei mesi scorsi 1.500 giovani (tra i 14 e i 29 anni) su abitudini e competenze di carattere economico. La situazione appena descritta affonda le sue radici proprio nel terreno delle conoscenze economiche di base delle nuove generazioni che, guarda caso, spesso e volentieri non sono affatto eccezionali: il 52% risulta essere non sufficientemente alfabetizzato sui temi finanziari, non essendo in grado di rispondere correttamente alle domande inerenti almeno 3 argomenti sui 4 ritenuti fondamentali come l’inflazione, la diversificazione degli investimenti, il calcolo degli interessi semplici e composti. Anche in questo campo del sapere, però, le ragazze si comportano meglio dei ragazzi: 43,6% di “analfabete finanziarie” a fronte di una quota record del 59,5% tra i maschi. Un trend che ritroviamo pure alla voce truffe finanziarie online, che hanno colpito solo l’11% delle prime e ben il 61% dei secondi. Il motivo principale? Superficialità: così secondo quasi 9 maschi su 10 (e ‘solo’ 3 femmine su 5). Confermando uno stereotipo di genere purtroppo noto da tempo, anche nelle vecchie generazioni: le donne tendono a essere più preparate in teoria ma meno confidenti nella pratica, mentre gli uomini l’esatto opposto. Basta confrontare quanti ragazzi investono i propri risparmi: il 18% contro il 3,9% delle ragazze, pur conoscendo meglio queste ultime le tematiche tecniche Questa è l’ennesima dimostrazione che l’educazione finanziaria non va considerata un optional delle competenze che la scuola dovrebbe trasmettere bensì una imprescindibile necessità, come ha ribadito il recente aggiornamento delle linee guida sull’educazione civica che incoraggia lo sviluppo di percorsi di financial literacy. Si tratta del frutto di un processo iniziato qualche anno fa con la discesa in campo della Banca d’Italia e dei principali attori di sistema, che hanno iniziato a trasferire le proprie competenze specifiche al sistema scolastico.