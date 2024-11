Fiera formaggio di fossa dop: tutto pronto per le tre domeniche di Sogliano

Tutto pronto per la Fiera del formaggio di Fossa di Sogliano dop. Il borgo collinare si è portato avanti nei preparativi per accogliere viaggiatori, turisti enogastronomici e semplici appassionati della buona tavola.

La 49a edizione

La fiera animerà le piazze e i vicoli del centro storico durante le domeniche del 17 e 24 novembre e del 1° dicembre. Gli stand cominceranno ad essere allestiti già dalla giornata di oggi. La fiera è diventata un appuntamento rinomato a livello nazionale perché nel tempo ha saputo promuovere e rinnovare l’affascinante storia del formaggio di Fossa. Oltre al rinomato formaggio, un piccolo tesoro apprezzato già a partire dal Settecento, la fiera è l’occasione ideale per degustare e acquistare anche altri prodotti tipici soglianesi come il Savòr, la Saba, le teglie in argilla di Montetiffi (ideali per la cottura della piadina), miele, salumi, e altro.

Eccellenze gastronomiche

Alla fiera del Fossa ci saranno anche altre eccellenze enogastronomiche, come vini e formaggi provenienti da diverse regioni d’Italia. In particolare vanno segnalati i “5 Ristoranti in piazza”: ossia cinque ristoratori soglianesi che propongono ognuno un proprio menù a base di formaggio di Fossa e non solo, nell’ampia area riscaldata e al coperto nella piazza principale di Sogliano. Oltre ai cinque ristoranti in piazza, anche quest’anno sarà presente il tradizionale pranzo-ristoro nei locali della Pro Loco di Sogliano. Poi il classico “E Zir dal Fosi”: un percorso di degustazione a base di formaggio di fossa ed abbinamento con vini presso i cinque infossatori presenti nel centro storico di Sogliano, in collaborazione con il “Consorzio dei Vini di Romagna”. Il costo è di 20 euro e comprende calice di vetro/tasca porta calice, 5 assaggi di formaggi di Fossa di Sogliano abbinati a vini locali.

Eventi collaterali

Molti gli altri eventi collaterali che faranno da contorno al contenuto gastronomico della fiera: spettacoli teatrali, musicali e ricreativi, convegni, concerti, laboratori, area dedicata ai bambini ed al divertimento con animazioni e giochi antichi. Per agevolare il raggiungimento del centro, vista la carenza di parcheggi per una folla enorme come quella dei tre weekend del Fossa, il Comune ha organizzato un servizio navette gratuito per parcheggiare con comodità a distanza dal centro e poi accedervi comodamente. Ci sarà anche un prologo creativo: venerdì 15 novembre (ore 17) in piazza Mazzini con il Temporary Shop “Artigianato & souvenirs”, un laboratorio di disegno ispirato ai “mondini” di Gianfranco Zavalloni, a cura di Luciana Raggi e Loretta Magnani. Per adulti e bambini dai 6 anni in su. Posti limitati e prenotazioni al numero 348 3059058.

Il programma