Fa pipì in campo durante la partita: due giornate di squalifica dopo la gara Under 17

Squalificato per «aver espletato in campo un bisogno fisiologico durante lo svolgimento dell’incontro». E successo durante la partita di calcio under 17 provinciale tra Tropical Coriano e Stella Rimini terminata 5-1 per i padroni di casa.

«Sentito a chiarimenti il direttore di gara - si legge nel Comunicato datato 14 marzo - questi riferiva che trattavasi di calciatore non schierato in campo in quel momento, che ben avrebbe potuto quindi, dalla panchina, recarsi all’uopo nello spogliatoio dove espletare il proprio bisogno». Decisione che è costata al giocatore del Tropical Coriano, due giornate di squalifica.