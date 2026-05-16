Ecco lo spot per l’estate in Romagna per Eurovision e Giro d’Italia VIDEO

“Gioca, sogna, vivi ....sei in Romagna” è il claim della nuova campagna video per l’estate 2026 di Destinazione Turistica Romagna, che partirà questa sera, sabato 16 maggio, sulle principali TV e piattaforme on line. Il debutto dello spot è in programma questa sera, sabato 16 maggio e domani domenica 17, su Rai 1 e Rai 2 durante l’Eurovision e il Giro d’Italia nella tappa Cervia-Corno alle Scale.

Il video della durata di 20 secondi sarà trasmesso poi sulle principali piattaforme in streaming e connected TV: Rakuten TV, Disney+, Sky On Demand, RaiPlay, Mediaset Infinity, Amazon Prime Video, YouTube e La7 e La7D con programmazione per 4 settimane.