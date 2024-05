È nato Tom, il cucciolo di scimpanzè al Parco Safari di Ravenna VIDEO

In occasione dell’incontro “Benvenuta Jane Goodall” avvenuto giovedì 2 maggio presso il Bioparco di Roma, che ha visto la straordinaria partecipazione di Jane Goodall, etologa e antropologa nota in tutto il mondo per i suoi studi pionieristici sugli scimpanzé in natura e che hanno dischiuso al mondo intero le complesse relazioni sociali fatte di feroci lotte competitive, ma anche ricche di compassione e forte emotività, il Safari Ravenna ha annunciato un evento unico quanto straordinario: la nascita di Tom, cucciolo di scimpanzè che celebra il successo di un progetto ambizioso nato nel 2018.