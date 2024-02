Da Forlì a Sanremo, ecco Gabriele Lotti, il turbo-parrucchiere: “Acconciate 25 persone in un’ora e mezzo” VIDEO

Tu navegador no soporta el vídeo de HTML5

Oggi “Gabriele” è negozio elite per un’azienda leader nel settore dei trattamenti per il rinfoltimento dei capelli e, tra le esperienze vissute, non sono mancati numerosi defilé di moda, le partecipazioni al Cosmoprof in pedana e la recente realizzazione di un sogno nel cassetto: la partecipazione come stylist al festival di Sanremo per pettinare i Santa Balera, prima che salissero sul palco dell’Ariston. «Assieme alla mia collaboratrice abbiamo acconciato 25 persone in un’ora e mezzo - racconta Lotti - un’occasione per far parte di un mondo fatato che non si può descrivere a parole, si può soltanto vivere. Un’emozione fortissima entrare per una serata all’interno di questa organizzazione perfetta, potendo vedere da dietro le quinte le celebrità che partecipano alla più grande manifestazione canora italiana, che coinvolge e affascina milioni di spettatori. Un sogno che non avevo confessato a nessuno e che è diventato realtà il 7 febbraio».