Cotignola, uno street artist romagnolo firma il murale per «Zia Fina»

Un’opera d’arte street che rafforza un legame storico e profondo. Domenica 9 agosto a Torrebruna, in provincia di Chieti, è stato inaugurato un nuovo murale firmato dall’artista cotignolese About Ponny. L’opera è un commovente omaggio a Serafina Melandri, per tutti «zia Fina», l’ostetrica giovanissima che negli anni ‘30 partì proprio da Cotignola per trasferirsi nel paese abruzzese. Lì rimase per tutta la vita, facendo nascere circa tremila bambini e lasciando un ricordo indelebile nel cuore della comunità.

È proprio grazie alla figura straordinaria di zia Fina che nel 2013 è nato il patto di amicizia tra i due Comuni. All’inaugurazione hanno partecipato il sindaco di Cotignola, Federico Settembrini, e il primo cittadino di Torrebruna, Francesco Troilo, insieme a una folta delegazione romagnola, agli ex amministratori locali e ai familiari della donna. Come sottolineato dall’amministrazione abruzzese, il murale rappresenta molto più di un’opera d’arte: è un ponte tangibile tra i due territori e un tributo necessario affinché la memoria e la dedizione di Serafina continuino a ispirare anche le future generazioni.