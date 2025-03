Comunità solari, 80 famiglie romagnole disegnano un futuro più sostenibile. Ecco come funzionano GALLERY

In particolare in Emilia Romagna ce ne sono 12 in comuni della provincia di Bologna, 3 in comuni della provincia di Forlì-Cesena (Forli, Cesena e Forlimpopoli), 3 in provincia di Ravenna (Castel Bolognese, Lugo e Ravenna) e uno a Rimini (nella cui provincia stanno partendo anche a Riccione e Santarcangelo). Nove Comuni in Italia hanno attivato delibere per promuoversi come Comune di Città Solare per attivare progetti per trasformare le città in città solari più sostenibili e resilienti: Rimini, Santarcangelo di Romagna, Riccione, Imola, Terre del Reno, Argenta, Poggio Renatico, Medicina, Fisciano.

Più nel dettaglio, rispetto alle CER, nelle comunità solari il premio viene erogato ogni mese (anziché ogni anno) ed è di 0,25 euro/kWh per il consumatore e di 0,15 euro/kWh per il produttore. Si può accedere anche con impianti costruiti prima del 2020, può partecipare anche chi ha il conto energia e chi ha pannelli installati con il bonus del 110%.

© RIPRODUZIONE RISERVATA