“Come fare diventare il tuo cane una star del web”: un corso a Rimini

Come si può far diventare un animale domestico una star del web? Come gestire i social con il proprio amico a quattro zampe, con etica, rispetto e amore? Sono alcune domande della masterclass proposta da Reklame, l’agenzia digitale con sede a Firenze, esperta in influencer marketing, alla seconda edizione di For Pet Creators, “Dall’online all’on-live”, il raduno per l’incontro di tanti content creators e dei loro pet, che si terrà a Rimini all’Hotel Principe dal 16 al 18 febbraio, un vero e proprio “pet hotel”. Reklame, unica agenzia sponsor dell’evento, inoltre premierà il miglior video realizzato dai content creator presenti in fiera, in collaborazione con il brand CROCI.

Masterclass

L’agenzia digitale esperta in influencer marketing sarà protagonista venerdì 16 febbraio alle 18.45 con lo speech, dal titolo “Scouting e insight: cosa serve per essere scelti per una campagna di influencer marketing”. Sarà un momento di approfondimento sull’influencer marketing, con consigli e pillole per migliorare il proprio rapporto con gli strumenti digitali, al fine di ottimizzare i risultati e condividere il divertimento con il proprio animale domestico, parte fondamentale della nostra famiglia. “Miriamo a fornire un’infarinatura sui punti di attenzione per i creator per essere appetibili dai brand per delle collaborazioni - ha dichiarato Niccolò Guiducci, CEO di Reklame- in modo da far diventare la propria passione una vera professione. Cercheremo di porre l’attenzione sui requisiti fondamentali per poter intraprendere questo lavoro, al di là di promesse e ricette magiche tanto in voga sui social. C’è una parte fondamentale di professionalità da acquisire che troppo spesso viene messa in secondo piano perché ritenuto alla portata di tutti. L’obiettivo è popolare i social con veri contenuti di qualità, offrendo un servizio alla propria community di riferimento”.