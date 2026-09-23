“Chi ci aiuta a comprare un pulmino usato per le giovanili?”: la raccolta fondi del Volley Forlì

Il Volley Forlì annuncia l’avvio di una raccolta fondi dedicata all’acquisto di un pulmino usato da 9 posti destinato alle squadre giovanili della società. L’iniziativa, realizzata attraverso la piattaforma IdeaGinger, grazie al sostegno di La BCC ravennate forlivese e imolese, ha l’obiettivo di dotare i giovani atleti di un mezzo sicuro e condiviso per raggiungere allenamenti, partite e tornei durante tutta la stagione sportiva. Uno strumento fondamentale per garantire pari opportunità a tutti, indipendentemente dalla disponibilità delle famiglie.

Il progetto coinvolge le categorie U19, U17, U15, U14 e U13, per un totale di decine di ragazzi impegnati ogni settimana nelle attività sportive.

La raccolta fondi resterà attiva per otto settimane fino a metà novembre 2026, con l’obiettivo di rendere operativo il mezzo entro dicembre. Chi desidera sostenere l’iniziativa può farlo tramite la pagina dedicata su Ginger: ideaginger.it/sostieni-4187.html

Volley Forlì ringrazia fin da ora tutti coloro che vorranno partecipare e contribuire alla realizzazione di un progetto che guarda al futuro dei ragazzi e alla crescita del movimento sportivo cittadino. Ogni contributo, anche piccolo, può fare la differenza.